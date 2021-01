Kabarettist Helmut A. Binser im Frühschoppen

Am Sonntagmorgen lädt Jürgen Meyer traditionell zum Ramasuri Frühschoppen. Bei deftigen Weißwürsten, knackfrischen Brezen und einer Halbe Bier (oder Ingwertee, je nach Gast) wird dann herrlich frisch und frei geplaudert. Mit freiem Plaudern und deftigen Sprüchen kannte sich unser heutiger Gast auch aus – Helmut A. Binser, bayrischer Mundart-Kabarettist und mittlerweile sogar erfolgreicher Buchautor. Und was der so zu erzählen hatte, das gibt’s wie immer zum Nachlesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/